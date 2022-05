Dynamique, motivé, avec un bel esprit d'équipe et de cohésion, impliqué dans le développement des procédures Qualité et Sécurité.



L'environnement est pour moi une véritable passion, un investissement de tous les jours, doté de diverses qualités techniques, de management, de gestion et surtout des qualités humaines.



Mes compétences :

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard