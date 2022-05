Mickael LEDEUL

Je travaille depuis plusieurs années au contact de personnes souffrants d'addictions aux produits stupéfiants, et de plus en plus sans produits. Je me suis progressivement formé à une approche systémique. Une approche interactionnelle et stratégique qui permet de travailler avec les personnes dans "l'ici et maintenant".C'est une approche constructiviste qui permet de développer les ressources de la personne pour obtenir les changements qu'elle souhaite. Et cette approche permet des résultats intéressants avec tous les types d'addiction.

Je souhaite orienter la suite de mon évolution professionnelle vers un accompagnement encore plus proche des objectifs de changement de la personne, et pourquoi pas dans un cadre libéral.

Depuis plusieurs années, j'interviens dans le cadre d'analyse de la pratique ou de supervision d'équipe de professionnels.



Mes compétences :

Thérapies brèves orientées solutions

Thérapie individuelle

Gestion des conflits

Prévention des risques psychosociaux

Coaching individuel

Analyse de la pratique

Formation professionnelle continue