Mickael LEFRANC

Bénéficiant d'une expérience de six ans dans le domaine de la plomberie, j'ai acquis une grande techniques dans l'installation, le dépannage et l'entretien.

Je peux vous garantir ma participation active et ma polyvalence, je suis persuadé de vous apporter une contribution en terme de compétence et de motivation.

Durant mon apprentissage, j'ai également travaillé dans la menuiserie, le carrelage, l'électricité, la petite maçonnerie et la pose de faux plafond.

Mon CV vous fournira les éléments de mon parcours,et je souhaiterais vivement vous apporter des précisions lors d'un entretien.

Espérant que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie, monsieur, de croire à l'expression de ma considération



Mes compétences :

éléctricité

carrelage

menuiserie

petite maçonnerie

peinture

étanchéité

pose de placo (cloisson,faux plafond)