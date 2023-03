Mickael LEQUEU

Bonjour,

Avec plus de 15 ans d'expériences solide dans le domaine de la peinture, je propose mes services afin d'améliorer vos espaces de vie , qu'ils soient d'intérieur ou d'extérieur, avec un très bon rapport qualité/prix.

Je vous propose les services suivants:

-Peinture décoration en intérieur et en extérieur ;

-Préparation des supports et finitions.;

-Plafonds, murs, boiseries, métal;

-Pose de revêtements murale , papier peint, panoramique, toile à peindre;

-Revêtements de sols;

Le tout avec les engagements suivants:

°Ecoute et conseils;

°Produits de qualité;

°Travail soigné;

°Respect des délais annoncer;

°Propreté pendant et à la fin du chantier;

Je mets mon savoir-faire à votre disposition.

Situé sur Tinténiac , je me déplace dans un rayon de 50KM.

Pour tous renseignements vous pouvez me contacter.

DEVIS GRATUIT.

06 78 58 97 18

lequeu.mickael@gmail.com