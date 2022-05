Mickael LETOURNEL

Chef d'atelier, responsable technique, je sais m'interesser à tous les domaines.

Autodidacte, j'ai su évoluer au sein de mon entreprise qui m'a permis cette ascension.

D'un caractère très dynamique et ouvert, j'ai su m'entourer d'une équipe de personnes sur la même ligne de conduite.

Très organisé, je sais faire face à tous types d'imprévus et je sais apprendre de mes erreurs afin d'avancer.

Personne très sociable, je m'épanouis dans mon travail et je crée un univers stable pour pouvoir aller de l'avant.



Mes compétences :

Manager

Automobile

Chef d'atelier

Technicien