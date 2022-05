Mickael LORIE

Menuisier de formation, l’envie d’entreprendre m’a poussé à développer ma propre activité de rénovation et d' aménagement intérieur afin de capitaliser sur mes compétences commerciales et managériales.

Aujourd'hui, je proposer des prix attractifs pour des rénovations de qualité dans toute la région Rhône Alpes : 69, 38, 01, 73, 74, 07, 26.

N'hésitez pas à me contacter directement mickael.lph@gmail.com.



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Gestion de flux

Gestion budgétaire

Suivi de chantiers

Rénovation immobilière