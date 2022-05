Mickaël LOUREIRO

Etudiant en Licence 3 DANT (Développeur d'Applications et Nouvelles Technologies) en apprentissage, à l'Université Pierre et Marie Curie.

Je travaille actuellement sur la réalisation et la maintenance d'un outil intranet, utilisé à l'international par l'équipe logistique de GPRS, département de General Electric Healthcare.

Etant intégré à l'équipe même, j'ai acquis des capacités de communication et d'écoute avancées.

Habitué des présentations, autant en français qu'en anglais (présentation des nouvelles fonctionnalités de l'outil aux équipes US, AS et EU), je suis autonome et attentif aux besoins et feedbacks utilisateurs.



Mes compétences :

SQL

JavaScript

Java

Bash

Microsoft SQL Server

PHP 5

C

JQuery

Python

PL/SQL

C++

UML

Visual Basic

Bootstrap

XML