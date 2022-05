Mickael MAGUET

Suite à mon cursus universitaire, je dispose de nombreuses connaissances dans le domaine de l’imagerie médicale que ça soit sur le plan théorique que technique. (Scanner, T.E.P, T.E.M.P, IRM, …).

Je suis titulaire d'un Master en sciences biomédicales à la faculté de médecine de l’Université de Caen (Normandie, France), Je me suis spécialisé dans le domaine de l’imagerie médicale, et plus particulièrement dans le domaine de la cardiologie nucléaire. Ceci fut le thème principal de mon mémoire durant mon stage de fin d'étude que j’ai pu effectuer au sein du service de médecine nucléaire, dans le CHU de Caen (Normandie, France) sous la direction du professeur AGOSTINI.



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Word

Latex

Microsoft Excel

Matlab

Adobe Acrobat