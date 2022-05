Mickaël MANISCALCO

Après avoir cumulé près 5 ans d’expérience dans le Tourisme de plein air en France, j'ai décidé de venir m’installer au Québec en 2010. Passionné de voyages, j'ai repris des études au Collège April-Fortier, et j'en suis sorti diplômé en organisation de voyages avant de travailler un temps en agence traditionnelle et de me joindre à l’équipe de Spiritours. Je parle le français, l’anglais et l’espagnol. Pour moi, ouvrir son esprit à différentes cultures en étant près de la population locale est un enrichissement personnel mais aussi une véritable découverte de soi



Mes compétences :

Sabre Travel Network

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet

Apollo Software