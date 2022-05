Mickaël MANTEAU

Actuellement ingénieur J2EE et back-up du chef de projet dans un centre de services industrialisé, j’ai acquis de solides compétences techniques au travers divers projets J2EE, ainsi que des aptitudes relationnelles et organisationnelles me permettant aujourd’hui de participer activement à la maintenance évolutive d’applications au travers d’échanges réguliers avec le client.



Mes compétences :

Java j2ee

JSP

XSLT

XSL/FO

Javascript

HTML/XHTML

SQL Server

Oracle

MySQL

PostGresSQL

UML

Merise

Spring

Struts 2

Tiles

Struts 1

Struts CX

Ibatis

Hibernate

Junit

YUI

Liferay 6.1

Scrum

XSL

Java

Java EE

XML