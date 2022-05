Mickael MARINO

Future entrepreneur cherchant investisseurs afin de monter une société aux technologies innovantes, à base d'énergie renouvelable et utilisable à l'infini. Dans un soucis d'écologie et de biens faits de l'environnement, notre entreprise révolutionnera le domaine automobiles et moto mobile. De plus, cette technologie sera déclinable dans divers domaines, de l'utilisation du quotidien, comme : auto, moto, carting, caravaning, tondeuse à gazon, et biens d'autres possibilités d'adaptations d'utilisations. Pour moi, le pneumatique est l'énergie de demain, voici pourquoi je recherche de l'investissement financier, afin de créer l'entreprise de demain, touchant à tous domaines d'exploitations pouvant mêler électrique et pneumatique, en totale autonomie. Notre société pourra détronner les plus grandes sociétés déjà existantes, utilisant les moteurs thermiques, et ainsi dégager d'énormes bénéfices. Je vous attends afin d'investir financièrement dans mon projet professionnel, qui fera notre fortune.



Mes compétences :

conduite de divers vehicules

Soudage

Assemblage et montage mécanique

Management

Gestion de la production

Conduite de projet