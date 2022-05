Mickael MAROQUI

Les élements clé de mon parcours professionnel sont le relationnel, l'échange et la culture des nouvelles technologies



Après 2 années en tant que chargé de recrutement au sein d'SSII, je me suis orienté vers des postes avec une dimension animation de réseau et relations commerciale plus développée.



Evoluant depuis 4 ans dans le monde du conseil, la démarche et l'état d'esprit me correspondent pleinement. Nous sommes dans une réelle logique de partenariat, avec une vision à moyen-long terme qui nous permet de ne pas fonctionner uniquement suivant des relations basés sur des réponses à appels d'offres.



Mes compétences :

Communication

ERP

Informatique

Peoplesoft

Recrutement

Recrutement informatique