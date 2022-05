Mickaël MARSEUL

Après un cursus universitaire en Histoire, j'ai créé avec mon associé en 2006 l'agence digitale Myoken.



Historiquement web, MYOKEN s'est orienté depuis 2011 vers les nouveaux usages du digital. Nous sommes aujourd'hui spécialisés dans la conception d'EXPERIENCES INTERACTIVES ET IMMERSIVES pour le marketing et la communication.



Réalité virtuelle, réalité augmentée, vidéo 360... nous utilisons des technologies impactantes et différentiantes pour accompagner les marques dans la promotion de leur image et de leurs produits.



Showroom virtuel, animation de stand, opération de street marketing, animation de convention… sous leur version mobile ou XXL les technologies immersives donne une aura et une efficacité toute particulière à vos évenements.



Retrouvez toutes nos solutions sur

www.myoken.fr



Mes compétences :

Motion Graphics

Réalité augmentée

Patience

Réalité virtuelle

Vidéo 360 immersive