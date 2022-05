Mickaël MARTIN

Directeur technique et R&D & Responsable commercial prétraitement et pont brosse.



Gestion complète de la création du site industriel en 2011 puis Management de la production, qualité, sécurité, achats, bureau d’étude, recherche et développement, SAV. chargé d'affaire et chiffrage des dossiers technique.





Manager, superviser, organiser et former tous les services aux nouvelles

évolutions techniques et organisationnelles (Ordonnancement/Lancement/Planning -

Fabrication - Réceptions/Expéditions - Maintenance et Outillages).



Former tous les responsables de services et chefs d’équipes aux méthodes

de management.



Piloter l’industrialisation de tous les nouveaux projets site (Etudes-Méthodes - Fabrication).



Organiser et Superviser la production



Gestion du Personnel et Communication :



Gérer les entretiens individuels, les embauches, les formations et réunions internes.



Animer les groupes de travail et de résolutions des problèmes d’ordres techniques ou organisationnels.