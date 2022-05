Mickael MASSON

Actuellement en poste en tant que directeur adjoint d'un hôtel golf et restaurant.



J'ai avec un directeur créé une structure professionnelle qui accueille un hôtel un golf ainsi qu'un restaurant.



Après la création et durant la création j'étais en charge de l'enseignement, du service de la restauration et la gestion du personnel pour les trois domaines.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans une structure golf dans la région de la haute Normandie.



Mes compétences :

Direction hôtel

Direction golf

Direction restaurant

Enseignement golf

Organisation gestion compétition

Service restauration

Accueil hôtel

Création flyers photoshop

Photographe