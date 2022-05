Mickaël MAUFRAS

J’ai eu l’opportunité au cours de mes études de réaliser mon apprentissage dans l’entreprise Siemens en tant qu’assistant commercial pendant 3 ans. J’ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques, pratique du commerce mais aussi de la technicité du matériel électrique (détection incendie, extinction…). Cela m’a permis notamment de développer mon professionnalisme, ma rigueur, mon esprit de synthèse et ma capacité de travail en équipe.



Je suis maintenant Technico Commercial à Bosquet incendie.



Mes activités sont la gestion et le développement de portefeuilles clients /prospects Haute et Basse Normandie, et la réalisation, l’installation et la maintenance des matériels de sécurité incendie



Mes compétences :

Animation commerciale

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Développement commercial

Gestion de la relation client

Anglais

Organisation

Assistanat commercial