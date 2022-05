Consultant Qualité. Conseils, Accompagnement, Formation et Évaluation. QUALICAPE.

Management Qualité gestion des risques, en lien avec la certification HAS, démarche d'évaluation interne et externe, sécurité sanitaire, management des ressources, modélisation et résolution de problématique complexe.



- Mickaël Mauger, Certified facilitator of LEGO®SERIOUS PLAY® method and materials. Facilitateur d’organisation ou d’équipe avec la méthode LEGO® SERIOUS PLAY®. AVEA Partners. Paris. «Concevoir et animer des ateliers coopératifs».

- Ambassadeur « Qual’Va » SRA Normandie. Réseau régional d’appui à la Qualité Santé dans les secteurs Sanitaire et médico-social de Normandie.

- Évaluateur Externe des Organisations de l’Economie Sociale. (Formation certifiée AFNOR).

- Animateur Comité de Retour d’Expérience. CREX.

- Animateur dispositif "Chambre des erreurs".

- Animateur sessions de sensibilisation "Sécurité sanitaire dans les offices "

- Responsable Qualité cuisine centrale.



Mes compétences :

Management de la qualité

Ingénierie de formation

Conseil en organisation

Accompagnement de dirigeants

Accompagnement de projet

Accompagnement collectif

Gestion de projet