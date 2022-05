Mickael MAZZERO

Bonjour à tous,



Diplômé en Master II Réalisateur Numérique de l'Institut de l'Internet et du Multimédia, Pôle Léonard de Vinci (La Défense).



J'ai acquis pendant mon cursus scolaire et professionnel de nombreuses compétences : Software/Hardware, Jeu Vidéo, Web, Mobile, Marketing, Communication, Design et Gestion de projet.



Par ailleurs, ces différentes expériences professionnelles m'ont permis de développer des facultés telles que la gestion de projet, le travail en équipe, une rigueur et une exigence dans mes créations ainsi qu'une certaine aisance relationnelle et orale.



► Maîtrise : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Dreamweaver + CMS Wordpress, Unfold 3D, Camtasia, Autodesk 3ds Max ( Vray + MentalRay ) , Suite office.

► Langages : HTML, CSS3.

► Notions : Axure, UDK (Unreal Developement Kit), Unity 3D, Javascript, Game Maker, RPG Maker XP, Construct 2, FL Studio 8, Autodesk Mudbox, Autodesk Maya, Adobe Flash et Adobe After Effects.



Mes compétences :

3D studio max

Maya

3D

Intranet

Web 2.0

Design

Graphiste

Internet

HTML

Social media

CSS

Illustrator

Communication

Game Maker

Dreamweaver

Chef de projet

Indesign

Mobile applications

Photoshop

Construct 2

Camtasia

Axure