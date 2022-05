Mickael MEGE

Je suis actuellement un étudiant de licence professionnelle répartie et mobile à La Rochelle.

Durant ma formation j'ai réalisé, en équipe, une solution de sécurité wifi sous Pfsense pour l’entreprise de Blanquefort à Bordeaux.



J’ai des connaissances en développement JAVA, PHP, HTML et CSS.

Durant ma formation j'ai eu l'occasion de découvrir le développement d’Android par la réalisation d'une application.



Je possède un BTS informatique option administrateur réseau. Au cours de mon cursus, j'ai réalisé un stage à l'hôpital de Saintes ou j'ai installé et configurer un serveur de déploiement d'image sous linux.



Mes compétences :

Informatique