Mickaël MELIN

Praticien de Neurofeedback dynamique depuis 2014, diplômé en psychologie (Sciences Cognitives), mon objectif est de mettre, à court terme, les différents outils existant à ce jour dans la gestion et le traitement des états de stress, à la disposition des personnes en souffrance. Ces techniques complémentaires, issues de domaines variés (neurosciences, psychologie, médecines alternatives), peuvent aujourd’hui combiner leur action pour garantir une solide prise en charge des effets délétères du stress.



Le stress n’est en fait qu’un terme générique qui recouvre de nombreux symptômes : angoisse, états dépressifs, fatigue et douleurs chroniques, migraines, insomnie, troubles de l’attention, troubles de la mémoire, troubles du comportement, etc. Quelle que soit la forme qu’il prend, et les causes qui le sous-tendent (pression professionnelle ou familiale, traumas psychologiques, accidents ou maladies), le stress sape notre énergie et réduit considérablement notre qualité de vie.



Mon outil principal à ce jour est le Neurofeedback dynamique qui, depuis des années, fait preuve d’une remarquable efficacité dans l’accompagnement des personnes en souffrance, ainsi que de celles qui souhaitent plus simplement améliorer leurs performances (attention, concentration, mémoire et coordination).



En parallèle, je poursuis ma formation aux autres techniques dédiées à la gestion et au traitement de ce « mal du siècle » trop largement répandu dans notre société.