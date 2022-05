Motivé, dynamique désireux de poursuivre ma carrière dans le secteur du commerce et de la vente.

En effet un contrat pro dans une enseigne petite, moyenne ou grande distribution me permettrait la mise en pratique de toutes les techniques commerciales apprises d'acquérir toutes les compétences professionnelles nécessaire au bons exercice du métier et du vendeur conseil en magasin.



Mes compétences :

Vendeur