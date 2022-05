Mickael MERLEY

Merley Mickaël

0603978868

Mail : contact@mickaelmerley.com

Site : http://www.mickaelmerley.com





FREELANCE depuis 2005 | Expériences professionnelles :

ils me font confiance :

- The Roxane Company (Levallois Perret 92) : Illustration jeu BFM sur Facebook

- Edition Milan (Toulouse) 2011-2012 Illustrations

- DEMOS (Agence de com Paris 75) 2012 : illustrations + pictogrammes Site Intranet Airbus

- Auditoire (Agence de com Paris 75) 2011 : réalisation bâche et kakémono événementiel Alstom SNCF et invitation.

- Auditoire (Agence de com Paris 75) 2011 : réalisation journal A3 8 pages "Victoires 2010 Dalkia" (français & anglais).

- Bleu Equipage (Agence de com Paris 75) 2011 : affiche pour GDF SUEZ

- Auditoire (Agence de com Paris 75) 2011 : communication Evénementielle BDDF Ambassador Société Générale

- Talents créatifs (Agence de com Lyon 69) 2011 : plaquette A4 pour la société HEAD (tennis, Ski etc...)

- EMS (Réseau de distribution / France Angleterre) 2011 : Illustration isométrique et animation en Flash

- Golf 4D (Nevers 58) | réalisation de plan illustratifs des parcours de golf 2011 : plans : vue aérienne et isometrique de golf. Conception Identité visuelle et site web Golf 4D . Réalisation plaquette d'entreprise A5

- P2MK (89) | Identité visuelle et papeterie 2011 : identité visuelle

-BUSINESS LAB (Agence de communication / Nanterre 92) |D.A. plan salon Transgourmet

- CARRÉ FINAL (Agence de communication / Villiers-sur-Marne 94) | D.A. affichage Chp de France Judo

- L'AIR DE RIEN (Agence Design-Com / com PARIS 75) | D.A. Médiathèque Mureaux

- TEMPS RÉEL (Agence de com DIJON 21) | Illustrations tri sélectif Grand Dijon

- Conseil Général de l'Yonne (89) | Plaquette économies d'énergies

- Mairie AUXERRE (89) :

> Grand Noel Bourguignon 2007/08

> Fleurs de Vigne 2008/09 (évènementiel sur le vin)

- St Vincent Tournante du Grand Auxerrois - Coulanges La Vineuse 2009 (évènementiel sur le vin)

- Studio Activa (agence de com 89)

- Maisons Pierre - 89 (réalisation plan d'implantation maisons)

- Expression Verte (paysagiste - 89) | Illustration

- Maison Chênes - 89 | illustrations maisons type pavillon

- Vibel (Leader européen en Design & Aménagement de chambre d'enfants - 89)Array | D.A. gestion globale de la com





Logiciels :



Pack Adobe CS5 (Indesign / Photoshop / Illustrator) + Xpress

Wacom Intuos III(A5 - A4)...



Mes compétences :

Charte graphique

Directeur artistique

Direction artistique

Identité Visuelle

Illustrateur

Illustrations

infographiste

Infographiste PAO

PAO

Web

Webdesign