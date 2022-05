Mickael MERT

A partir du 31 décembre 2015 la lois NOME permettra à tous commerçants, Artisans, indépendants, franchisés, à choisir leurs producteurs ou fournisseurs d'électricité avec la fin des tarifs réglementés.

EDF n'aura plus le monopole sur le secteur de la production d'électricité en France.



Nous sommes en partenariat avec E.ON qui est l'une des plus importantes entreprises privées du secteur de l'électricité et du gaz au monde qui consiste en la production d'électricité à partir de sources renouvelables, conventionnelles et décentralisées, la fourniture de gaz naturel, le négoce d'énergie, la vente et la distribution.



Nous proposons donc au commerçants, Artisans, indépendants, franchisés les meilleurs offres possibles, entre 10 et 20 % de moins que les tarifs EDF ou n'importe quels autres producteurs ou fournisseurs, nous proposons des contrats sur 1 ans 2 ans, voir 3 ans avec en plus des prix fixe sur les années a suivre de votre contrat.