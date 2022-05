Mickael MESNIER

Grâce à mon cursus universitaire au sein du master professionnel Qualité Traitement des Eaux et Bassins Versants, je dispose de compétences en matière de gestion et traitement des eaux usées, de l’eau potable ainsi que la dépollution de sol.



Mes expériences professionnelles m’ont permis de mettre en pratique ces connaissances. J’ai effectuer mon stage de fin d’étude au sein d’un centre de recherche national (CEMAGREF) avec comme objectif la caractérisation des matières de vidanges issues de l'assainissement non collectif et l'évaluation des différentes voies d'élimination de ces produits.

Toujours au CEMAGREF et après ce stage de fin d'étude, j'ai obtenu un poste de chargé d'étude pour une période de 6 mois. L'objectif de ce poste était d'évaluer, au niveau national, l'état de fonctionnement d'une filière d'assainissement collectif par filtration sur support fin, et de proposer des solutions de réhabilitation des Stations en dysfonctionnement après avoir identifié les causes de ces dysfonctionnements.



Mes compétences :

Assainissement