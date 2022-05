Mickaël MEZIERE

MANAGEMENT PROJETS / AFFAIRES TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

- Proposals : management projets clé en main ≤ 50 M€ en France et à l’international

- Réalisation : management contrats construction ≤ 10 M€ en France

- Coordination équipes transverses projets et réalisation de 5 à 15 personnes

- Négociation et mise au point contrats en France et au Cameroun

- Expertise process & design installations traitement (eaux résiduaires & Reuse / eau process / boues)

- Connaissance des Marchés Publics en France et au Cameroun

- Expérience dans les secteurs industriels principaux (chimie, pharmacie, oil & gas, power, déchets, papeterie, métallurgie, agro-alimentaire)



Mes compétences :

Industrie

Traitement des eaux

Marchés publics

Négociation de contrat

Expertise technique

Gestion de projet