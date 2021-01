Mickael MICONNET

Directeur exploitation adjoint chez Autocars Maisonneuve ,je supervise la production de 5 centres d exploitation, 4 responsables d exploitation et 3 responsables de service ; en répartissant entre autres l'activité de transport occasionnel.



J'ai la responsabilité de la qualité de service et suis l 'nterlocuteur de la clientèle en la matière.



J'ai mis en place différents équipements billettiques (PSION Workabout MX, PIDION BIP 1300) et forme les conducteurs sur ces appareils.



J'ai réalisé des formations de bonnes pratiques commerciales, de connaissance des conventions et obligations contractuelles à l'égard des conducteurs de transport en commun.









J'ai aussi été :



Président d'une association Loi 1901 de 1999 à 2011



Membre d'une association Loi 1901 : animation de soirées de 1998 à 2008





Mon niveau Anglais TOEIC 920



Mes compétences :

Transport

Informatique

Téléphonie mobile

Site internet

Sms emailing mailing phoning

Animation d'équipe

Sonorisation

Persévérance

Géolocalisation