Mickaël MIGNOT

Objectif: Contrôleur de Gestion ou Analyste Financier



En recherche active - Mobilité France



Diplômé de Toulouse Business School, Master 2 Majeur Finance, spécialisation Aerospace Management. Cours suivis en anglais.



Connaissances théoriques et pratiques du contrôle de gestion, de l'analyse financière, des mécanisme financier et de la finance d'entreprise en général.



Connaissance théoriques et pratiques du secteur Aéronautique et spatial: notamment les spécificité au point de vue financier.



Originaire de Nouvelle-Calédonie, habitué à évoluer dans un milieu multi-culturel, apte au travail en groupe. Plusieurs expériences à l'étranger (Nouvelle-Zélande - Auckland; Espagne - Barcelone; USA - Cincinnati).



Dynamique, ouvert d'esprit et motivé, mon profil correspond à vos attentes.



Mes compétences :

Comptabilité analytique

Marketing

Comptabilité générale

Droit du travail

Droit des sociétés

Droit social

Finance

PNC

Commerce international

Logistique

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Ressources humaines

Économie

Stratégic management

Corporate finance

Anglais

Business plan

System dynamics

Analyse financiere

RSE