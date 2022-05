Mickael MILES

Titulaire d’un D.U.T Gestion des Entreprises et des Administrations, j’ai décidé de poursuivre mon cursus en intégrant une formation en alternance Conseiller Commercial en Assurances de Personnes et Produits Financiers. Ma candidature a été retenue et j’intègrerai donc prochainement le groupe Esccot. Je suis désormais à la recherche d’une entreprise pouvant m’accueillir en contrat de professionnalisation

Les différentes expériences que j’ai eues via mes études, l’usine, l’armée, mon voyage au Japon ou encore via mon association ont développé en moi un esprit d’initiative mais aussi une aisance dans des domaines tels que le relationnel, la gestion logistique et commerciale.

J'ai par ailleurs acquis au cours de mes expériences les facultés suivantes : une adaptation rapide, de la rigueur et de l'autonomie. Je suis mobile et disponible, et je serai fier d'intégrer vos équipes.









Mes compétences :

Relationnel clients

Autonomie et initiative

Prospection

Rigueur dans le travail