Mickaël MIMOUNI

Bonjour,



Si vous êtes à la recherche d’un dessinateur en conception électrique, avec la maîtrise des

logiciels E-plan et Autocad, je serais heureux de vous rencontrer pour discuter de notre futur collaboration.



• Préparation et mise en place d'un standard de dessin (bibliothèque de symboles, cartouche, autres formulaires, schéma de principe de connexion électrique et de montage …).

• Réalisations de dossier électriques (plans électrique, plans de raccordement des bornes, liste à câble, liste du matériel).

• Dimensionnement et détermination du matériel de protection, de commande, des câbles et des armoires.

• Réalisation des notes de calcul.

• Préparation et suivi du câblage d’armoire en atelier.

• Réalisation des documents de montage site (chemins de câbles, éclairage…).

• Petite réalisation 3D.

• Relevés sur site de l’existant.

• Transfère de plans manuscrits sous format informatique, ceci pour tous types de plans technique dans des domaines très diversifiés.



Mes compétences :

CAO & DAO

Génie électrique