Mickael MITTERRAND

Titulaire d'un Master 2 Professionnel en "Technologies Végétales et Productions Spécialisées".



Je suis spécialisé dans le domaine de la pathologie végétale et plus particulièrement en bactériologie même si la virologie et la mycologie sont des domaines qui m'intéressent.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en France mais aussi à l'étranger, je serais diplomé en septembre. Je souhaiterais travailler dans le domaine de la pathologie végétale (terrain et/ou laboratoire). Sérieux, dynamique et mobile, je m'adapte très facilement.



Mes compétences :

Mycologie