Mickaël MOREAU

Titulaire d’un master 2 professionnel créateur de produits multimédia artistiques et culturels, j’ai d’abord travaillé dans l’e-learning, la gestion électronique de document et le jeu vidéo en tant que graphiste, designer d’interactivité ou encore game designer. J’ai aussi développé une polyvalence sur les outils numériques, les usages digitaux et la conception multimédia (site web, graphisme, illustration, son, vidéo, e-learning, support pédagogique interactif, jeu vidéo…). J’anime des formations et des ateliers sur les usages des outils numériques en formation (web 2.0, e-portfolio, surface interactive, usage et outil multimédia de formation) et participe aux projets mettant en jeu le numérique dans la pédagogie et la formation. Alliant design, pédagogie et ludisme, je participe à l’élaboration de solutions interactives et pédagogiques à forte valeur ajoutée.



Portfolio :

http://mickaelmoreau.com



Mes compétences :

Game design

Designer

Graphisme

Graphiste

Design

Formation de formateurs

Animation de formations

Adobe Illustrator

Streaming vidéo

Formation professionnelle continue

Conception graphique

Montage vidéo

Adobe Connect

Expérience utilisateur

Adobe Photoshop

Conception pédagogique

Formation

Veille technologique

Adobe After Effects

Prise de vue vidéo

Adobe InDesign

Ingénierie pédagogique

Adobe Creative Suite

Pédagogie

Adobe Premiere

Veille techno-pédagogique