CHEF D'ENTREPRISE EN RECHERCHE D'UN NOUVEAU CHALLENGE COMMERCIAL B to B

20 ans d'expérience dans le vente B to C dans l'amélioration de l'habitat extérieur.

Je souhaite prendre l'animation d'un réseau de concessionnaires afin de transmettre mon expérience et accompagner des entrepreneurs dans le développement de leur activité.



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Négociation fournisseurs

Négociation clients

Stratégie marketing