Mickael MULLER

.. Je cherche a travailler dans le cinema , la television.... En tant que comedien , chroniqueur , je m'interesse a enormement de choses , j'ai enormement d'humour et de culot , j'ai beaucoup d'experience en tant que figurants mais j'en ai marre de jouer les mecs sans paroles et j'espere attirer l'attention pour qu'on puisse me faire enfin parler !!!! Pitiiiiiiiie ( lol ) je suis sur paris , Lille et ailleurs sans problèmes donc ouvert a tous castings et partout , je ne demande juste qu'a ce qu'on me laisse faire mes preuves j'adore jouer la comédie ( pas dans la vraie vie évidemment ) , j'ai toujours des idees ,j'ai de l'ambition.je suis creatif .... Je travaille actuellement sur les fêtes foraines mais je suis ouvert à toutes propositions professionnelles