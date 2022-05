Mickaël MUNOZ / Entrepreneur dans la communication / Alio webArray / Le Bon repas proArray



Je prends en charge l'ensemble des besoins de votre communication à travers les cinq principaux pôles :

• Conseil • Communication globale • Studio graphique • Internet • Multimédia •



Je porte un intérêt particulier aux projets, marques et entreprises ayant une éthique environnementale, une démarche responsable et soucieuses d'une économie durable, car ce sont aussi mes convictions.



C'est donc naturellement que je vous propose d'imprimer vos supports de communication en papier recyclé tout en respectant votre budget, pour votre plus grand bonheur !



Votre projet à besoin d’être bien dirigé pour aboutir à une réussite efficace, pour cela il a besoin d'un œil neuf à l’affût des nouvelles tendances et techniques de communication puis saupoudré d'idées fraîches et innovantes pour vous démarquer des autres.



▸Mes services :



• Création de votre identité visuelle : Logotype, polices de caractères, jeux de couleurs, éléments graphiques, images et illustrations.



• Réalisation de vos supports de com’ : Plaquette, dépliant, carte de visite, pochette à rabats, menu, affiche, flyer, kakémono, catalogue ...



• Création de site internet : Haut de gamme, e-commerce, vitrine, administrable, e-mailing, campagne adwords ...



• Conseil en communication & suivi de votre évolution : Choix des supports et moyens de communication, formation dédiée à vos nouveaux outils web.



▸Mais qui suis-je ?

Mickaël Munoz, entrepreneur dans la communication, graphiste & webmaster, je vis actuellement à Rennes pour sa forte expansion et sa richesse culturelle.

Je suis passionné par le graphisme, l’art, la musique et les nouvelles technologies.

Je suis minutieux, rigoureux et créatif dans les projets que j’effectue, que ce soit en print, web, vidéo ou audio.

Mon expérience est de 7 ans dans les domaines des arts graphiques et du web.



Discutons ensemble de vos besoins, autour d’un café ou par téléphone, échangeons nos points de vue sur votre projet.



Je suis à votre écoute !



▸Contact

Alio web - Mickaël Munoz

✉ contact@alio-web.com

✆ 06 81 59 62 33

Skype : mickael-munoz

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 20h00.



Mes compétences :

Production musicale

Intégrateur HTML et CSS

Informatique

JavaScript

Photoshop

Indesign

Montage video

Quark xpress

Illustrator

Google Adwords

Prestashop

Wordpress

Emailing

Signalétique

Créativité

Création

Conseil en communication

Création de site web

Stratégie de communication

Communication

Stratégie

Communication interne

Webmarketing