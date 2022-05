Mickaël OLIVA

Actuellement en CSP depuis février 2013 suite à un licenciement économique, j'ai mis à profit mes connaissances et dans le domaine de la Gestion de Production et Qualité afin de développer mes compétences en tant que Technicien Qualité, Technicien Gestion de Production et Approvisionneur. Ces postes m'ont progressivement été confiés durant les 10 dernières années en entreprise (fabriquant de machines pour les blanchisseries industrielles) grâce à ma polyvalence et mon implication des ces différents métiers. Fort de ces expériences, j'ai mis à profit mon savoir-faire et volontarisme afin de développer et mettre en œuvre différents projets comme la certification ISO9001:2008, l'implantation d'usine, la gestion de stock, ou encore l'aide à la mise en place d'un ERP sous SAP. L'enrichissement de ces 10 ans d'activité et ma position actuelle m'ont permis de voir plus grand et de m'orienter sur des postes à responsabilité où la mise en œuvre de projets industriels seraient la clé d'un épanouissement professionnel. C'est pourquoi, je suis actuellement une formation en Management et Gestion pour le développement ma carrière professionnelle. Je m’assure ainsi d’avoir tous les outils nécessaires en vue de maîtriser les responsabilités qui me seront confiées.



Mes compétences :

Suivi des fournisseurs

Gestion des stocks et approvisionnement

SAP ERP

Animation de réunions

Audit qualité

Norme ISO 9001 V2008

Gestion de la production