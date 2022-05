Bonjour à tous,



Je m'appelle Mickael PASTOR, j'ai 25 ans, j'habite en lorraine, j'ai un BTS de système électronique, 2 ans d'expérience en tant que technicien de laboratoire au sein de l'INPL à Vandoeuvre, et je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Pour mes compétences, je maîtrise la lecture de schéma, j'effectue des tests sur divers systèmes électroniques, je rédige des rapports, je fais très attention au cahier des charges, j'ai de nombreuses connaissances en informatique. Mes anciens employeurs m’ont toujours qualifiés de dynamique et organisé et m'ont même parfois fais d'avantage confiance en me donnant des responsabilités supplémentaires (gestion d'une petite équipe, formé des personnes).



Ce que je recherche sur Viadeo, c’est des contacts professionnels, qui pourraient me faire évoluer dans ma recherche d’emploi et pourquoi pas intégré une entreprise.



Mes compétences :

Conception

DSP

FPGA

Hardware

HARDWARE & SOFTWARE

Inventaires

multisim

Oscilloscope

PC Hardware

Présentation

Réalisation

Secretariat