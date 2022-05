Mickael PEIXOTO

Rattaché au Service Relations Entreprises de l'UTEC, j’accompagne les entreprises dans le cadre de leur projet de recrutement en alternance.



- Présentation des dispositifs et des formations des filières Commerce Vente Gestion ( Bac à Bac+3).

- Recherche de candidats (sourcing vivier école, salons, forums, diffusion d'annonces).

- Analyse et définition des postes et des profils recherchés.

- Entretien et présélection des candidats.