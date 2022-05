Mickael PEREIRA

Bienvenue à toutes et tous,



Après 4 ans et demi à la Direction de la Communication d'Orange France au service des Relations Publiques, je suis à la recherche d'un nouveau challenge pour début 2018 :)



Diplômé en communication de l’IUT Michel de Montaigne de Bordeaux 3, je possède une expérience professionnelle riche et diversifiée obtenu grâce à ma polyvalence et ma capacité d’adaptation. En effet, j’ai pu développer mes connaissances et mes compétences dans le domaine de la communication, en occupant plusieurs postes dans des secteurs diversifiés.



Contact : mickael.pr@orange.fr

Membre de l'APACOM (Association des Professionnels Aquitains de la Communication) depuis 2008



Profil LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/mickap33/



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Marketing

Graphisme

Adobe Photoshop

Sport

Internet

Rugby

Sponsoring

Football

Télécommunications