Mickael PERRICONE

Je suis quelqu'un de très polyvalent, je suis prêt à accepter tout type de poste correspondant de près ou de loin à mes capacités, je suis autodidacte dans la plupart des mes expériences professionnelles et j'ai su faire mes preuves dans toutes les entreprises qui m'ont fait confiance.



Consiencieux, motivé, organisé et très sérieux, je saurai répondre de manière efficace et réactive au impératifs des postes que j'occupe.



Je cherche avant tout la stabilité professionnelle dans une entreprise active et qui offre de bonnes perspectives d'évolution.



Mes compétences :

Achats

imagerie

Imagerie médicale

Informatique

Logistique