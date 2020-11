Mickaël PONSOLLE

Après 10 ans de sociétés de service puis 5 ans chez un client final, j'ai décidé de devenir indépendant en 2019.

En tant que freelance, je propose des prestations de développement et d'accompagnement d'équipe.

Je peux intégrer votre équipe afin de renforcer leurs bonnes pratiques de développement et/ou pour les aider à monter en compétence.

Je peux faciliter la communication avec les équipes infrastructures .

Je peux aussi réaliser de manière autonome des projets spécifiques ou encore monter des prototypes pour évaluer plusieurs hypothèses.

Enfin, je peux vous conseiller sur vos choix d'architecture en ayant une attention particulière à la sécurité.



En 15 ans d'expériences, j'ai pu parcourir différents aspects du métier : développement back end / front end, agilité, conception et définition d'architecture, devops, sécurité, management d'équipe, ...

Ma force est ma polyvalence.

J'ai tout de même une appétence particulière pour l'écosystème Java.



Je suis attaché aux valeurs du mouvement Software Craftsmanship : pair programming, XP, TDD, BDD, DDD, ...

De manière à apporter le maximum de valeur ajoutée, je m'évertue à m'améliorer continuellement en participant notamment à différentes conférences reconnues (Bdx I/O, Dev Fest, Jug Summer Camp, Agile Tour, ...).

J'apprécie donc travailler avec des gens stimulants, qui aiment progresser et faire progresser.



Je peux intervenir sur la métropole bordelaise ou en travail à distance.



Pour connaître mes disponibilités, contactez moi



Mes compétences :

Java/j2ee

PHP5

Oracle

Pl/sql

Spring

Mercurial

Apache Tomcat

GWT

Symfony2

JQuery

Maven2

Android

ORM (Ibatis, Hibernate)

Scrum

JavaScript

AngularJS

Git

Bootstrap