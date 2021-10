Mickaël RÉAULT

Dirigeant fondateur de Sindup et associé dans une dizaine de sociétés innovantes.



- Développement de la veille et du digital au sein des entreprises dans une culture de la performance.

- Organisation d’événements professionnels (veille, intelligence économique et numérique).

- Identification de synergies commerciales et technologiques (partenariats et rapprochements).

- Implantations à l’international.



Me contacter : http://mickael-reault.tel



Sindup surveille tout pour vous livrer l’essentiel !

Depuis 10 ans, Sindup optimise la veille stratégique et e-réputation en entreprise grâce à une plateforme complète et évolutive. Tourné vers l’innovation et l’accompagnement client, Sindup est engagé dans la démocratisation de la veille, l’intelligence économique et le numérique.



Mes compétences :

E-reputation

Intelligence économique

Investissement

Stratégie

Veille

Veille stratégique

Lean management

Innovation