Bonjour,



Je suis Mickael VIANCIN, je représente lentreprise Promotelec Services spécialisée dans la certification et labélisation de logements neufs ou rénovations énergétiques.



PROMOTELEC SERVICES propose des certifications qui permettent daccéder à des aides de financement, des subventions.



Je travaille donc avec des bailleurs sociaux et des promoteurs principalement mais aussi des syndics de copropriété et des particuliers.