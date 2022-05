Mickaele REIS

Je suis actuellement en poste au sein de l'enseigne Mc Donald's en qualité de directrice du restaurant. Exerçant ces fonctions de près de 1 ans, j'aspire à dynamiser mon parcours professionnel en intégrant un établissement de plus grande envergure pouvant m'ouvrir des perspectives stimulantes de responsable. C'est dans ce contexte que j'aimerais vous faire pars de ma candidature.







Fort des compétences et responsabilités que j'ai acquises au long de ces années, j'ai à présent une vision précise et une maitrise de certaines fonctions inhérentes à un poste de responsable.







Je souhaiterais vivement rejoindre votre entreprise et mettre à votre service l'ensemble de mes qualités professionnelles.



Mes compétences :

Gestion de projets

Ressources humaines

Management