Mickaëlle FILS MARIE-LUCE

Issue de deux formations aux métiers du livre et avec une palette d’expériences en secteur éditorial, j’ai choisi de me réorienter vers les métiers du Web marketing. Les qualités de management que j'ai acquises lors de mes précédentes expériences éditoriales m'aideront à trouver le succès dans mon nouveau métier.



Passionnée par l'univers du Web, je me fais une joie de devenir un des ses acteurs.



D’un bon relationnel, j’aime le travail en équipe et je sais également être force de proposition en argumentant très concrètement mes suggestions.



Mes compétences :

Chef de projet

Édition

Internet

Management

Marketing

Marketing web

Web