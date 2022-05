Mickaëlle GOULJAR

J'ai 33 ans et je suis à la recherche d'un emploi d'assistante.



J'ai une formation d'Assistante de Direction Bilingue (anglais commercial).



Je suis mobile sur le secteur Nord-Ouest.



ATOUTS : Organisée,Relationnel aisé, Discrète, Dynamique



INFORMATIQUE : Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Outlook, Gantt Project, Internet, Avensys



Mes compétences :

Faire le suivi des dossiers

Saisir des informations

Etablir des plannings

Réceptionner et gérer des dossiers

Gérer des agendas

Gérer le partage de l’information

Organiser et suivre les activités et projets d’un

Accueillir, informer et prendre des rendez–vous

Organiser des réunions/déplacements

Etablir des budgets/Faire des reporting

emplir des dossiers administratifs (CGSS, ASSEDIC,