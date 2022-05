Mickaelle JONAS

Située à l'île de la Réunion, j'ai débuté par la danse orientale, que j'ai enseignée, pour ensuite évoluer vers un style de danse plus africaine. Accessoirement, adorant l'eau, j'ai décidé de proposer un nouveau concept, " la danse de la sirène" en me servant de mon expérience pour la danse pour créer différentes chorégraphies de sirène. Maintenant, je propose,en plus des animations de danse, des animations de sirène pour tous vos évènements (publics ou privés)

Retrouve-moi vite sur ma chaîne Youtube:

https://youtu.be/cFOwXTH6oH4

Contact artiste:

0692 63 16 90

mail: sirène97440@gmail.com

Sirène97440@outlook.com