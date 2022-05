Mickaëlle PETIT

J ai choisi de faire de la comptabilité depuis ma 5eme et j'ai tout fais pour y arriver.

aujourd hui je pratique la comptabilité depuis une dizaine d'année maintenant

j ai un profil de comptable clients recouvrements, mais je peux également faire de la comptabilité fournisseurs, la banque.



je recherche un poste qui me permettrais d'évoluer et une société ou l'esprit d''initiative, l'autonomie, la polyvalence sont reconnue.



Mes compétences :

Conviviale

dynamique

Esprit d'équipe

Relationnel

Rigoureuse