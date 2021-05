Mickey WASSMANN

Ma carrière professionnelle s'est déroulée exclusivement à Madagascar ; j'ai travaillé durant 22 ans dans de diverses sociétés et groupes, dans de diverses industries :



- 8 ans dans l'Hôtellerie et l'hébergement / Organisation d’événements / Loisirs, voyages et tourisme (Direction / Marketing)

- 7 ans dans la Pêche et aquaculture (Administration / Finances / Logistique)

- 3 ans dans les Equipements médicaux / Commerce de détail (Direction / Marketing)

- 2 ans dans les Vins et spiritueux / Commerce en gros (Distribution / Marketing)

- 1 an dans le Biens et équipements pour les entreprises / Commerce de détail (Administration / Marketing)

- 1 an dans les Compagnies aériennes (Administration / Finances)

- 6 mois dans le Transport maritime (Direction)



Ayant touché de nombreux domaines d'activité, je suis quelqu'un de polyvalent et qui m'adapte à toutes les situations.



Mes compétences :

Logistique

Gestion financière

Gestion administrative

Marketing

Outils informatiques

Tableaux de bord Excel

Management