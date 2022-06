Micoulasu CHARLOTTE

Aujourd'hui le métier de coiffeur demande beaucoup de compétences diverses pour permettre d'évoluer et de faire une belle carriére.

C'est pour cela que durant ces 12 dernières années j'ai découvert des univers différents et des compétences compléméntaires lors de mes passages dans les salons de coiffure du groupe Dessange et Camille Albane ainsi qu'un sejour à Londres dans un salon indépendant.

Je me suis enrichie des valeurs de ces entreprises tout au long de mon parcours en rencontrant des professionnels passionnés par ce beau métier.

Consciencieuse et impliquée, j'atteinds mes objectifs en travaillant et en apprenant à ne pas répeter les même erreurs.

Curieuse et dynamique, apprendre de nouvelles compétences et réaliser de nouveaux projets me passionne.

Commercial, manager, coiffeur, coloriste, maquilleur, formateur, négociteur sont autant de métiers réunis que j'exerce au quotidien .