Mielot OLIVIER (MIELOT)

hapx Temps plein



Dates demploi

sept. 2020 Aujourdhui

Durée demploi

7 mois

Directeur National Immobilier Résidentiel



Kaufman & Braun Temps plein



Dates demploi

juil. 2019 juil. 2020

Durée demploi

Nacarat

Durée totale6 ans 2 mois

Directeur National

Dates demploisept. 2015 juil. 2019

Durée demploi3 ans 11 mois

accompagnement des services développement - définition des stratégies de commercialisation

management des équipes commerciales internes et externes

management des équipes marketing

membre du comité d'engagement

PosteDirecteur des Ventes

Dates demploijuin 2013 août 2015

Directeur Commercial associé



FICRECOM GROUPE



Dates demploi

juin 2002 oct. 2007

Durée demploi

5 ans 5 mois